Сатпаев и Анарбеков не вошли в стартовый состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2026 с Бельгией

Мужские сборные Бельгии и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча группы J пройдет на стадионе "Лотто Парк" в Брюсселе и начнется в 23:45 по часовому поясу Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Нуралы Алип. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер хозяев — Али Алиев.

По сравнению с прошлым матчем против Уэльса в составе есть несколько изменений. Так, в запасе остались голкипер Темирлан Анарбеков, защитник Багдат Каиров, полузащитник Дамир Касабулат и форвард Дастан Сатпаев. Защитник Сергей Малый получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Мухаммеджан Сейсен (№12);

Защитники: Улар Жаксыбаев (№4), Нуралы Алип (№3), Алибек Касым (№6), Ян Вороговский (№11), Султанбек Астанов (№22);

Полузащитники: Рамазан Оразов (№8), Серикжан Мужиков (№7), Галымжан Кенжебек (№17), Максим Самородов (№10);

Нападающий: Оралхан Омиртаев (№23).

Капитаном сборной Бельгии будет Юри Тилеманс. Возглавляет команду Роберто Мартинес.

Полностью стартовый состав сборной Бельгии выглядит так:

Вратарь: Тибо Куртуа (№1);

Защитники: Зено Дебаст (№2), Артюр Теат (№3), Максим де Кейпер (№5), Тимоти Кастань (№21);

Полузащитники: Юри Тилеманс (№8), Николас Раскин (№6), Кевин де Брюйне (№7);

Нападающие: Леандро Троссар (№10), Жереми Доку (№11), Шарль де Кетеларе (№17).

