Сатпаев и Анарбеков не вошли в стартовый состав сборной Казахстана на матч отбора ЧМ-2026 с Бельгией
Опубликовано:
Мужские сборные Бельгии и Казахстана по футболу объявили стартовые составы на очный матч квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча группы J пройдет на стадионе "Лотто Парк" в Брюсселе и начнется в 23:45 по часовому поясу Астаны. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Нуралы Алип. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер хозяев — Али Алиев.
По сравнению с прошлым матчем против Уэльса в составе есть несколько изменений. Так, в запасе остались голкипер Темирлан Анарбеков, защитник Багдат Каиров, полузащитник Дамир Касабулат и форвард Дастан Сатпаев. Защитник Сергей Малый получил дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:
Вратарь: Мухаммеджан Сейсен (№12);
Защитники: Улар Жаксыбаев (№4), Нуралы Алип (№3), Алибек Касым (№6), Ян Вороговский (№11), Султанбек Астанов (№22);
Полузащитники: Рамазан Оразов (№8), Серикжан Мужиков (№7), Галымжан Кенжебек (№17), Максим Самородов (№10);
Нападающий: Оралхан Омиртаев (№23).
Капитаном сборной Бельгии будет Юри Тилеманс. Возглавляет команду Роберто Мартинес.
Полностью стартовый состав сборной Бельгии выглядит так:
Вратарь: Тибо Куртуа (№1);
Защитники: Зено Дебаст (№2), Артюр Теат (№3), Максим де Кейпер (№5), Тимоти Кастань (№21);
Полузащитники: Юри Тилеманс (№8), Николас Раскин (№6), Кевин де Брюйне (№7);
Нападающие: Леандро Троссар (№10), Жереми Доку (№11), Шарль де Кетеларе (№17).
Ранее мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2283360-satpaev-ne-voshel-v-startovyy-sostav-sbornoy-kazahstana-na-match-otbora-chm-2026-s-belgiey/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах