Отбор ЧМ-2026 по футболу, Бельгия — Казахстан: прямая трансляция, время начала матча

В воскресенье, 7 сентября, сборная Казахстана по футболу проведет пятый матч в квалификации чемпионата мира 2026 года. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед выездной игрой с Бельгией.

Во сколько начнется матч?

Игра шестого тура группы J состоится на стадионе "Лотто Парк" в Брюсселе. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по местному времени (23:45 по часовому поясу Казахстана).

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет республиканский телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится обзор самых ярких моментов.

Какое место занимает Казахстан?

В мужском рейтинге ФИФА отечественная команда идет на 114-й строчке, тогда как Бельгия занимает восьмую.

Что касается раскладов в группе, то соперники провели разное количество матчей. Казахстанцы начали квалификацию с выездного поражения от Уэльса (1:3), затем в гостях обыграли Лихтенштейн (2:0) и дома уступили Северной Македонии и Уэльсу (оба раза — 0:1). Теперь команда с тремя очками занимает четвертую позицию. Ниже только Лихтенштейн, который не набрал ни балла.

Бельгийцы же в гостях сыграли вничью с македонцами (1:1), а затем победили дома Уэльс (4:3) и разгромили на выезде Лихтенштейн (6:0). С семью очками "красные дьяволы" идут на третьем месте, отставая только от валлийцев (десять) и македонцев (восемь).

Кто попадет на чемпионат мира?

Победители всех 12 групп напрямую выйдут на ЧМ-2026. Команды, которые займут вторые места, примут участие в стыковых матчах, где будут разыгрываться еще четыре путевки от зоны УЕФА.

Какой состав у сборной Казахстана?

С актуальной заявкой на матч против Бельгии можно ознакомиться на официальном сайте УЕФА. После прошлой встречи дисквалификацию за перебор желтых карточек получил защитник Сергей Малый.

Стартовые составы станут известны примерно за час до начала игры. По ходу встречи у соперников будет возможность сделать по пять замен.

Кто тренирует сборную Казахстана?

В январе исполняющим обязанности главного тренера стал 44-летний казахстанский специалист Али Алиев. В мае он занял полноценную должность. Его визави и коллега из сборной Бельгии — 52-летний испанец Роберто Мартинес.

