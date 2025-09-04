Сборная Бельгии одержала победу со счетом 6:0 перед матчем с Казахстаном

Мужская сборная Бельгии по футболу одержала крупную выездную победу в рамках отборочного цикла чемпионата мира 2026 года, передает корреспондент NUR.KZ.

В пятом туре группы J команда в гостях встретилась с Лихтенштейном. Матч прошел на стадионе "Райнпарк" в Вадуце и завершился со счетом 6:0.

В составе победителей дубль оформил полузащитник Юри Тилеманс (46 и 70 минуты), который свой второй мяч забил с пенальти. По одному голу занесли себе в актив защитники Максим де Кейпер (29) и Артур Теате (60), хавбек Кевин де Брюйне (62) и форвард Малик Фофана (90+1).

Победа позволила сборной Бельгии набрать семь очков после трех матчей и закрепиться на третьем месте в группе. Выше находятся Уэльс (10) и Северная Македония (8), которые провели пять и четыре встречи соответственно.

Четвертую позицию занимает сборная Казахстана с тремя очками после четырех игр. Следующий матч отечественная команда проведет именно с Бельгией — на выезде 7 сентября (начало — 23:45 по часовому поясу Астаны). Лихтенштейн же без набранных баллов замыкает таблицу.

Полные результаты отборочных матчей ЧМ-2026 в зоне УЕФА за 4 сентября:

Казахстан — Уэльс. 0:1 (группа J)

Лихтенштейн — Бельгия. 0:6 (группа J)

Литва — Мальта. 1:1 (группа G)

Нидерланды — Польша. 1:1 (группа G)

Грузия — Турция. 2:3 (группа Е)

Болгария — Испания. 0:3 (группа Е)

Словакия — Германия. 2:0 (группа А)

Люксембург — Северная Ирландия. 1:3 (группа А)

