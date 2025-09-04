"Уже не страшны такие соперники": Али Алиев — о поражении от сборной Уэльса в отборе на ЧМ

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Спорт
      Провели подряд дней с нами

      "Уже не страшны такие соперники": Али Алиев — о поражении от сборной Уэльса в отборе на ЧМ

      Опубликовано:

      Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев
      Главный тренер сборной Казахстана по футболу Али Алиев. Фото: пресс-служба КФФ

      Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев прокомментировал домашнее поражение от команды Уэльса в рамках отбора на чемпионат мира, передает корреспондент NUR.KZ.

      В четверг, 4 сентября, казахстанские футболисты уступили команде Уэльса со счетом 0:1. Это третье поражение отечественной сборной в отборе на чемпионат мира. Ранее подопечные Али Алиева проиграли на выезде валлийской сборной и на домашнем стадионе Северной Македонии.

      Итоги матча в Астане подвел рулевой национальной команды Али Алиев.

      "Пока у валлийцев были эмоции и силы, они диктовали условия матча. После того как наши ребята почувствовали, стали появляться резкие выпады от Кенжебека, Самородова и Сатпаева. Они тоже почувствовали, что мы тоже можем вести контригру. В итоге перетерпели физически. Единственное, не смогли доиграть эпизод со стандартом. Во втором тайме сделали коррективы.
      Я благодарю ребят, благодарю болельщиков за то, что они гнали команду. Команда чувствовала их поддержку. Команда любит наших болельщиков. Во втором тайме было одно удовольствие смотреть на сборную Казахстана. Валлийцев не надо представлять. Здесь уже сказано очень много. Самое важное, что наша команда растет в плане психологии - уже не страшны такие соперники, которые в топ входят", - отметил тренер.

      Следующую встречу национальная сборная проведет на выезде против Бельгии. Матч пройдет 7 сентября и начнется в 23:45 по казахстанскому времени.

      Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.