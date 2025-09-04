"Уже не страшны такие соперники": Али Алиев — о поражении от сборной Уэльса в отборе на ЧМ

Главный тренер национальной сборной Казахстана по футболу Али Алиев прокомментировал домашнее поражение от команды Уэльса в рамках отбора на чемпионат мира, передает корреспондент NUR.KZ.

В четверг, 4 сентября, казахстанские футболисты уступили команде Уэльса со счетом 0:1. Это третье поражение отечественной сборной в отборе на чемпионат мира. Ранее подопечные Али Алиева проиграли на выезде валлийской сборной и на домашнем стадионе Северной Македонии.

Итоги матча в Астане подвел рулевой национальной команды Али Алиев.

"Пока у валлийцев были эмоции и силы, они диктовали условия матча. После того как наши ребята почувствовали, стали появляться резкие выпады от Кенжебека, Самородова и Сатпаева. Они тоже почувствовали, что мы тоже можем вести контригру. В итоге перетерпели физически. Единственное, не смогли доиграть эпизод со стандартом. Во втором тайме сделали коррективы.

Я благодарю ребят, благодарю болельщиков за то, что они гнали команду. Команда чувствовала их поддержку. Команда любит наших болельщиков. Во втором тайме было одно удовольствие смотреть на сборную Казахстана. Валлийцев не надо представлять. Здесь уже сказано очень много. Самое важное, что наша команда растет в плане психологии - уже не страшны такие соперники, которые в топ входят", - отметил тренер.

Следующую встречу национальная сборная проведет на выезде против Бельгии. Матч пройдет 7 сентября и начнется в 23:45 по казахстанскому времени.

