Сатпаев и Анарбеков вошли в стартовый состав сборной Казахстана на домашний матч с Уэльсом

Мужские сборные Казахстана и Уэльса по футболу объявили стартовые составы на очный матч квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

Встреча группы J пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице и начнется в 19:00. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Нуралы Алип. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер хозяев — Али Алиев.

Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:

Вратарь: Темирлан Анарбеков (№15);

Защитники: Сергей Малый (№2), Нуралы Алип (№3), Алибек Касым (№6), Ян Вороговский (№11), Багдат Каиров (№5);

Полузащитники: Рамазан Оразов (№8), Дамир Касабулат (№21), Дастан Сатпаев (№19), Галымжан Кенжебек (№17);

Нападающий: Максим Самородов (№10).

Капитаном сборной Уэльса будет Бен Дэвис. Руководит командой главный тренер Крейг Беллами.

Полностью стартовый состав сборной Уэльса выглядит так:

Вратарь: Карл Дарлоу (№1);

Защитники: Крис Мепам (№2), Бен Дэвис (№4), Дилан Лоулор (№6);

Полузащитники: Неко Уильямс (№3), Сорба Томас (№19), Лиам Каллен (№10), Харри Уилсон (№8), Джошуа Шихэн (№22);

Нападающий: Бреннан Джонсон (№11), Киффер Мур (№13).

Ранее мы рассказывали о турнирном положении команд и источниках прямых трансляций матча.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.