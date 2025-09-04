Сатпаев и Анарбеков вошли в стартовый состав сборной Казахстана на домашний матч с Уэльсом
Мужские сборные Казахстана и Уэльса по футболу объявили стартовые составы на очный матч квалификации чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Встреча группы J пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице и начнется в 19:00. С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле выведет Нуралы Алип. Команда будет играть в форме желтого цвета. Главный тренер хозяев — Али Алиев.
Полностью стартовый состав сборной Казахстана выглядит так:
Вратарь: Темирлан Анарбеков (№15);
Защитники: Сергей Малый (№2), Нуралы Алип (№3), Алибек Касым (№6), Ян Вороговский (№11), Багдат Каиров (№5);
Полузащитники: Рамазан Оразов (№8), Дамир Касабулат (№21), Дастан Сатпаев (№19), Галымжан Кенжебек (№17);
Нападающий: Максим Самородов (№10).
Капитаном сборной Уэльса будет Бен Дэвис. Руководит командой главный тренер Крейг Беллами.
Полностью стартовый состав сборной Уэльса выглядит так:
Вратарь: Карл Дарлоу (№1);
Защитники: Крис Мепам (№2), Бен Дэвис (№4), Дилан Лоулор (№6);
Полузащитники: Неко Уильямс (№3), Сорба Томас (№19), Лиам Каллен (№10), Харри Уилсон (№8), Джошуа Шихэн (№22);
Нападающий: Бреннан Джонсон (№11), Киффер Мур (№13).
