Массовой дракой и плевком в лицо закончился разгромный матч команды Месси (видео)
Опубликовано:
Уругвайский футболист Луис Суарес, выступающий сейчас за "Интер Майами", после финального матча Кубка лиг плюнул в сотрудника клуба соперников, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.
Финальный матч Кубка лиг состоялся в ночь на 1 сентября. На поле встретились "Интер Майами", за который выступают Суарес и Лионель Месси, и "Сиэтл Саундерс".
Встреча окончилась поражением "Интер Майами" со счетом 0:3.
Как пишет издание, после финального свистка на поле возникла массовая потасовка между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками обеих команд. В этот момент 38‑летний Суарес после словесной перепалки с одним из сотрудников "Сиэтла" плюнул ему в лицо.
A huge fight broke out after the Leagues Cup Final between Inter Miami and the Seattle Sounders pic.twitter.com/7qc31GKnW4— Sports Illustrated (@SInow) September 1, 2025
Издание уточняет, что Кубок лиг — ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами США, Канады и Мексики с 2019 года.
Напомним, победа позволила "Сиэтл Саундерс" впервые стать обладателями трофея Кубка лиг. "Интер Майами" не смог второй раз выиграть чемпионский титул после победы в 2023 году.
Добавим, что Лионель Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года, а в декабре того же года стало известно, что в клуб следом за Месси в "Интер Майами" перешел и лучший бомбардир в истории сборной Уругвая Луис Суарес. Отмечалось, что спортсменов связывают дружеские отношения, они вместе выступали за "Барселону" с 2014 по 2020 год.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2281197-massovoy-drakoy-i-plevkom-v-lico-zakonchilsya-razgromnyy-match-komandy-messi-video/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах