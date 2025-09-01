Массовой дракой и плевком в лицо закончился разгромный матч команды Месси (видео)

Уругвайский футболист Луис Суарес, выступающий сейчас за "Интер Майами", после финального матча Кубка лиг плюнул в сотрудника клуба соперников, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

Финальный матч Кубка лиг состоялся в ночь на 1 сентября. На поле встретились "Интер Майами", за который выступают Суарес и Лионель Месси, и "Сиэтл Саундерс".

Встреча окончилась поражением "Интер Майами" со счетом 0:3.

Как пишет издание, после финального свистка на поле возникла массовая потасовка между футболистами и выбежавшими на поле тренерами и сотрудниками обеих команд. В этот момент 38‑летний Суарес после словесной перепалки с одним из сотрудников "Сиэтла" плюнул ему в лицо.

A huge fight broke out after the Leagues Cup Final between Inter Miami and the Seattle Sounders pic.twitter.com/7qc31GKnW4 — Sports Illustrated (@SInow) September 1, 2025

Издание уточняет, что Кубок лиг — ежегодный североамериканский турнир по футболу, проводящийся между клубами США, Канады и Мексики с 2019 года.

Напомним, победа позволила "Сиэтл Саундерс" впервые стать обладателями трофея Кубка лиг. "Интер Майами" не смог второй раз выиграть чемпионский титул после победы в 2023 году.

Добавим, что Лионель Месси перешел в "Интер Майами" летом 2023 года, а в декабре того же года стало известно, что в клуб следом за Месси в "Интер Майами" перешел и лучший бомбардир в истории сборной Уругвая Луис Суарес. Отмечалось, что спортсменов связывают дружеские отношения, они вместе выступали за "Барселону" с 2014 по 2020 год.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.