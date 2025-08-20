17-летнего Дастана Сатпаева в четвертый раз признали лучшим футболистом месяца в чемпионате Казахстана
Нападающий алматинского "Кайрата" признан лучшим игроком июля в Казахстанской премьер-лиги, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт соревнований.
Победителя в соответствующей номинации определяли на основе голосования капитанов и тренеров команд, участвующих в турнире. Сатпаев, которому 12 августа исполнилось 17 лет, в четвертый раз за сезон признан лучшим игроком месяца.
В июле нападающий принял участие в трех матчах КПЛ, в которых отдал три голевые передачи. Кроме того, за отчетный период он отметился двумя забитыми мячами и двумя ассистами в четырех квалификационных играх Лиги чемпионов.
Ранее Сатпаев признавался лучшим игроком месяца в марте (вместе с хорватским вингером "Астаны" Марином Томасовым), апреле и мае. В июне награду получил полузащитник сборной Казахстана и костанайского "Тобола" Ислам Чесноков.
Победителя в номинации "Лучший тренер" традиционно выбрали главные тренеры клубов путем внутреннего голосования. Лауреатом по итогам июля стал казахстанский специалист Рафаэль Уразбахтин. В прошлом месяце под его руководством "Кайрат" одержал две победы при одной ничьей в КПЛ, а также прошел два квалификационных раунда в Лиге чемпионов.
Напомним, в среду, 20 августа, алматинцы проведут первую встречу двухматчевого противостояния с шотландским "Селтиком". Матч состоится в Глазго. Победитель по сумме двух встреч выйдет в общий этап Лиги чемпионов, проигравший — в общий этап Лиги Европы.
