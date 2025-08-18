Неймар разрыдался после самого разгромного поражения в карьере (видео)
Бразильский футболист Неймар не смог сдержать слез после разгромного поражения "Сантоса" на чемпионате Бразилии, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.
Матч состоялся в воскресенье, 17 августа.
В рамках 20-го тура чемпионата Бразилии "Сантос", за который с января этого года выступает Неймар, встретился с ФК "Васко да Гама".
Встреча завершилась с разгромным счетом 6:0 в пользу "Васко да Гама". В составе победителей дубль оформил Филиппе Коутиньо, еще по голу забили Лукас Питон, Давид, Райан и Че Че.
Форвард "Сантоса" Неймар отыграл весь матч, отметившись желтой карточкой, из-за которой пропустит следующую игру с "Баией".
Для Неймара это первое такое разгромное поражение в карьере, отмечает издание.
Судя по кадрам из соцсетей, после поражения футболист не смог сдержать слез.
Напомним, что в январе этого года Неймар вернулся в родной "Сантос" после расторжения контракта с саудовским "Аль-Хилялем".
Бразилец является воспитанником "Сантоса". На профессиональном уровне он выступал за эту команду с 2009 по 2013 год.
Отметим, что в своей карьере Неймар также несколько лет играл в испанской "Барселоне" и французском "ПСЖ".
Neymar left the pitch in tears after 6-0 defeat against Vasco de Gama.— Ney (@Neycromancer) August 17, 2025
Neymar’s biggest loss in his football career.
pic.twitter.com/PoDnTMvYli
25. Neymar fora da seleção— Negacionismo que são reais (@negacionireal) August 18, 2025
Só o nome não tá sendo o suficiente, tem que praticar o esporte. pic.twitter.com/NClb4VlpwK
