"Астана" — "Лозанна": прямая трансляция ответного матча Лиги конференций

В четверг, 14 августа, казахстанская "Астана" проведет очередной матч в Лиге конференций УЕФА сезона 2025/26. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед домашней игрой со швейцарской "Лозанной".

Во сколько начнется матч?

Ответная игра третьего квалификационного раунда третьего по значимости еврокубка состоится на стадионе "Астана Арена" в столице Астаны. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по местному времени.

Первый матч между командами прошел в Лозанне и завершился . Единственный мяч астанчан в концовке забил боснийский полузащитник Иван Башич. Таким образом, если казахстанская команда дома выиграет в основное время с разницей в два гола, будет назначено дополнительное время. Если и дальше команды не выявят сильнейшего, потребуется серия пенальти.

Победитель по сумме двух встреч продолжит борьбу в Лиге конференций и поборется в раунде плей-офф с сильнейшим из пары ирландского "Сент-Патрикс Атлетикс" (Дублин) и турецкого "Бешикташа" (Стамбул). Проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Где смотреть матч?

Официальную прямую трансляцию встречи проведет республиканский телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя после матча появится видеообзор самых ярких моментов.

Сколько титулов у "Астаны" и "Лозанны"?

Столичный клуб — самый титулованный в Казахстане (семикратный чемпион страны и трехкратный обладатель национального Кубка). В прошлом розыгрыше КПЛ "Астана" стала серебряным призером и получила путевку во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где прошла молдавский "Зимбру" из Кишинева (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).

В прошлом сезоне астанчане выступили на общем этапе третьего по значимости еврокубка, но не смогли выйти в плей-офф. Кроме того, это единственный клуб в истории Казахстана, который пробивался в основную сетку Лиги чемпионов (групповой этап сезона 2015/16). В 2018 году "Астана" играла в 1/16 финала Лиги Европы.

"Лозанна" же попала в еврокубки впервые за 15 лет (в сезоне 2010/11 она выступила на групповом этапе Лиги Европы). Благодаря пятому месту в чемпионате Швейцарии команда стартовала со второго квалификационного раунда Лиги конференций, где выбила македонский "Вардар" из Скопье (1:2 — в гостях, 5:0 — дома).

Национальный чемпионат "Лозанна" выигрывала семь раз, но последний — в 1965 году. Девять раз (все — в ХХ веке) команда становилась обладателем Кубка Швейцарии.

Какие результаты у команд?

Чемпионат Казахстана проводится по системе "весна-осень", поэтому сезон в разгаре. "Астана" после 18 матчей набрала 40 очков и занимает вторую позицию, уступая только алматинскому "Кайрату", в активе которого 43 балла после 19 встреч.

Чемпионат Швейцарии, напротив, организуется по системе "осень-весна", поэтому он начался недавно. "Лозанна" стартовала с победы и двух поражений при общей разнице голов 5:6 и с тремя очками идет на восьмой позиции. В последнем матче команда на своем поле проиграла "Цюриху" со счетом 1:2.

Кто самые дорогие футболисты команд?

Лидер "Астаны" по трансферной стоимости — 23-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич, который на рынке оценивается в 1,2 млн евро.

Самый дорогой футболист "Лозанны" — 22-летний хавбек сборной Швейцарии Алвин Саншеш. Его трансферная стоимость оценивается в 14 млн евро. При этом он на данный момент восстанавливается после травмы и не сыграет с "Астаной".

Общий показатель швейцарской команды — 37,40 млн евро. Состав "Астаны" суммарно оценивается в 10,58 млн евро.

Кто тренирует "Астану"?

Пост главного тренера столичной команды занимает 45-летний казахстанский специалист Григорий Бабаян. Его коллега и визави из "Лозанны" — 62-летний немец Петер Зайдлер.

