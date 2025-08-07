"Астана" потерпела первое поражение в новом еврокубковом сезоне

Футболисты казахстанской "Астаны" потерпели выездное поражение от швейцарской "Лозанны" в квалификации Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды соперничают в третьем отборочном раунде третьего по значимости еврокубка. Первая встреча двухматчевого противостояния прошла на стадионе "де ла Туйер" в Лозанне и завершилась со счетом 3:1.

В составе хозяев поля по мячу забили шведский полузащитник Джейми Роше (24 минута), сенегальский нападающий Кали Сене (43) и косовский форвард Альбан Айдини (72).

Избежать разгрома "Астане" позволил гол боснийского полузащитника Ивана Башича (90). При этом на 18-й минуте главный арбитр показал ему прямую красную карточку. Однако после применения системы VAR рефери отменил свое решение, поэтому казахстанская команда осталась в полном составе.

Это первое поражение для "Астаны" в нынешнем еврокубковом сезоне. Действующие вице-чемпионы Казахстана стартовали со второго квалификационного раунда, где выбили из борьбы молдавский "Зимбру" из Кишинева (1:1 — дома, 2:0 — в гостях).

Ответный матч с "Лозанной" пройдет 14 августа на "Астана Арене". Победитель по сумме двух встреч выйдет в раунд плей-офф, где поборется с сильнейшим из пары ирландского "Сент-Патрик Атлетикс" (Дублин) и турецкого "Бешикташа" (Стамбул). Проигравший завершит еврокубковую кампанию.

В прошлых двух международных сезонах "Астана" успешно проходила квалификацию Лиги конференций и выступала на групповом (2023/24) и общем (2024/25) этапах.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.