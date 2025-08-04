Ничья с профи и камбэк в финале: как Алматы взял путевку на мировой финал Red Bull Four 2 Score

3 августа площадка Footlab Almaty превратилась в настоящую арену уличного футбола. Здесь прошел национальный финал Red Bull Four 2 Score.

Пять лучших команд страны - победители отборочных этапов в Астане, Шымкенте, Семее, Актобе и Алматы - боролись за главный приз: путевку на мировой финал в Зальцбурге (Австрия).

Начало нацфинала. Фото: Red Bull

Формат турнира не оставлял шансов на раскачку:

- 4 на 4

- 10 минут на матч

- гол в первую и последнюю минуты матча - удваивается.

Каждая ошибка - как вылет. Каждый матч - как последний.

Групповой этап: только один выживает уверенно

Таблица матчей: Red bull

Алматы прошел групповой этап безупречно: 4 победы, 17 голов, всего 5 пропущенных. Шымкент стал самой результативной командой этапа, но много пропускал. Актобе брал очки на опыте - за счет быстрых голов и жесткой обороны.

Актобе - Семей. Фото: Red Bull

Полуфиналы: напряжение в каждой секунде

Алматы - Астана: 4:2. Плотный матч, где все решил характер. Точный пенальти и два гола в концовке - и хозяева выходят в финал.

Шымкент - Актобе: 3:1. Долгое 0:0, пенальти от Шымкента - и затем вспышка: два быстрых гола и путtвка в финал.

Финал: Алматы - Шымкент. Камбэк, который не забудут

Матч начался с холодного душа: Шымкент забил уже в первую минуту, а с учетом правила удвоения вел 2:0. Потом - еще один. Счет стал 3:0, и казалось, что все закончено.

Алматы против Шымкента. Фото: Red Bull

Но Алматы включился жестко: три гола подряд, выровненный счет, мощный прессинг, еще два удара - и уже не Шымкент, а они ведут. Финальный свисток зафиксировал счет 7:3. Победа. Путь в Зальцбург открыт.

"В финале проигрывали 0:3 - казалось, не вытащим. Но включили характер. Все бились до конца. Мы не зря здесь: прошли весь турнир без поражений. Теперь едем представлять Казахстан, и сделаем все, чтобы не подвести. А сыграть против "Кайрата" - это вообще отдельная гордость. Спасибо им за матч, и Red Bull - за возможность показать, на что мы способны", - прокомментировал Алмаз, капитан команды победителей из Алматы.

Комментатор Азамат Ашимов. Фото: Red Bull

Шоу-матч: уличные парни против титанов футзала

Сразу после финала команда Алматы вышла против AFC "Кайрат" — двукратных победителей Лиги чемпионов УЕФА. И не просто вышла - сыграла вничью 9:9 в основное время. Судьбу определил "золотой матч" 1 на 1, где игрок "Кайрата" забил победный. Но Алматы точно дал понять: они не случайные герои этой истории.

Red Bull Four 2 Score. Фото: Red Bull

Red Bull Four 2 Score - не про звезд. Про тех, кто хочет больше

Этот турнир - про шанс. Про улицу, где начинается путь. Про тех, кто не снимает бутсы, пока не прозвучит финальный свисток. Алматы едет на мировой финал. Зальцбург, готовься. Казахстан выдвигает тех, кто не сдается.

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