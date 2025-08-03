Автогол и удаление определили исход матча "Актобе" и "Жениса" в КПЛ

Футболисты астанинского "Жениса" одержали выездную победу над "Актобе" в матче Казахстанской премьер-лиги (КПЛ) сезона-2025, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 19-го тура. Матч прошел на Центральном стадионе Актобе и завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Первый гол был забит на 59-й минуте. После навеса со штрафного казахстанский нападающий хозяев Оралхан Омиртаев срезал мяч в собственные ворота.

В дальнейшем "Актобе" остался в меньшинстве. На 83-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник сборной Казахстана Багдат Каиров.

Окончательный счет установил бразильский полузащитник Адилио дос Сантос. На шестой компенсированной ко второму тайму минуте он замкнул прострел португальского вингера Руя Батальи.

Поражение стало для "Актобе" четвертым в последних шести матчах во всех турнирах. В КПЛ команда с 33 очками после 18 встреч остается на четвертой позиции. "Женис" набрал 27 баллов после 19 игр и сохранил восьмую строчку, догнав шымкентский "Ордабасы".

В следующем туре "Актобе" встретится на выезде с семейским "Елимаем", а матч астанчан с "Кайратом" уже был сыгран ранее, так как его перенесли из-за участия алматинцев в еврокубках.

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