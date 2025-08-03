Стало известно, сколько заработал "Актобе" за участие в еврокубках

Футбольный клуб "Актобе" заработал призовые по итогам выступления в двух турнирах - Лиге Европы и Лиге конференций УЕФА, передает NUR.KZ со ссылкой на Sports.kz.

Казахстанский клуб стартовал в Лиге Европы с первого отборочного раунда. После поражения в двухматчевом противостоянии с польской "Легией" актюбинцы вылетели во второй квалификационный раунд Лиги конференций. На данном этапе казахстанцы также потерпели поражение (от чешской "Спарты") и завершили выступление в еврокубках.

За участие в Лиге Европы "Актобе" заработал 175 тысяч евро. Такую же сумму клуб получит за участие в Лиге конференций — плюс бонус за вылет в размере 350 тысяч евро.

Таким образом, итоговый заработок "Актобе" в нынешнем еврокубковом сезоне составил 700 тысяч евро (432,5 миллиона тенге).

По окончании сезона к этой сумме будут добавлены выплаты от продажи телевизионных и маркетинговых прав.

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