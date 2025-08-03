Гол на последней минуте решил исход противостояния "Жетысу" и "Турана" в КПЛ
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Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" на своем поле обыграл туркестанский "Туран" в матче 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане и завершилась минимальной победой хозяев поля с итоговым счетом 1:0.
Единственный гол в компенсированное время на 95-й минуте забил казахстанский защитник Динмухаммед Кашкен.
Победа позволила талдыкорганцам набрать 19 баллов и подняться на десятое место в чемпионате Казахстана. Следующий матч подопечные Самата Смакова проведут на выезде 9 августа против кокшетауского "Окжетпеса".
"Туран" же с 11 баллами располагается на предпоследней 13-й строчке турнирной таблицы КПЛ. Туркестанцы 9 августа на выезде сыграют против "Атырау".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2271675-gol-na-posledney-minute-reshil-ishod-protivostoyaniya-zhetysu-protiv-turana-v-kpl/
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