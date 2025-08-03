Гол на последней минуте решил исход противостояния "Жетысу" и "Турана" в КПЛ

Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" на своем поле обыграл туркестанский "Туран" в матче 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане и завершилась минимальной победой хозяев поля с итоговым счетом 1:0.

Единственный гол в компенсированное время на 95-й минуте забил казахстанский защитник Динмухаммед Кашкен.

Победа позволила талдыкорганцам набрать 19 баллов и подняться на десятое место в чемпионате Казахстана. Следующий матч подопечные Самата Смакова проведут на выезде 9 августа против кокшетауского "Окжетпеса".

"Туран" же с 11 баллами располагается на предпоследней 13-й строчке турнирной таблицы КПЛ. Туркестанцы 9 августа на выезде сыграют против "Атырау".

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