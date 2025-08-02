Асхат Тагыберген помог "Тоболу" победить "Кызылжар" в матче КПЛ

Костанайский футбольный клуб "Тобол" на выезде одержал победу над петропавловским "Кызылжаром" в рамках 19-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Карасай" в Петропавловске и завершилась поражением хозяев поля с итоговым счетом 0:2.

Первый гол был забит на 20-й минуте матча. С передачи бывшего капитана сборной Казахстана Асхата Тагыбергена отличился черногорский защитник "Тобола" Неманья Кавнич.

Второй гол в ворота петропавловцев забил казахстанский полузащитник костанайцев Бейбит Галым.

Победа позволила "Тоболу" набрать 38 очков и сохранить за собой третье место в чемпионате Казахстана.

"Кызылжар" же с 19 баллами находится на девятой позиции турнирной таблицы КПЛ.

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