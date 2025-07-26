"Елимай" одержал восьмую победу в сезоне Казахстанской премьер-лиги
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Семейский футбольный клуб "Елимай" на своем поле одержал уверенную победу над талдыкорганским "Жетысу" в рамках 18-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 3:0.
Первый гол был забит уже 14-й минуте матча. Счет открыл тоголезский нападающий Фессу Плакка, которому ассистировал полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов.
На 37-й минуте еще один футболист национальной команды РК Галымжан Кенжебек удвоил преимущество "Елимая".
Точку в матче в добавленное время поставил казахстанский полузащитник семейского клуба Роман Муртазаев.
После 18 туров "Елимай" набрал 28 очков и на данный момент находится на пятом месте в чемпионате Казахстана.
"Жетысу" же с 16 баллами расположился на 11-й позиции турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2269215-elimay-oderzhal-vosmuyu-pobedu-v-sezone-kazahstanskoy-premer-ligi/
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