Спустя 12 лет игрок сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернулся в ФК "Астану"
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Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан подписал контракт со столичным клубом "Астана", передает NUR.KZ.
32-летний Исламхан подписал соглашение с астанинской командой до конца текущего года. Футболист уже выступал за столичную клуб в 2013 году и сыграл в 8-ми матчах.
«Мы понимаем, что Бауыржан сейчас находится далеко от оптимальных кондиций, ему необходимо набрать былую форму после травмы. Никто не застрахован от этой ситуации, поэтому, понимая заслуги Исламхана перед сборной и казахстанским футболом, клуб посчитал правильным протянуть ему руку помощи в его полном восстановлении. Мы понимаем, что ему нужно время, чтобы набрать былые кондиции.
Сейчас он нам не помощник в решении задач, при этом нет сомнений, что он остается высококвалифицированным футболистом, и «Астана» готова дать ему время, возможность восстановиться и снова радовать казахстанских болельщиков своей игрой», – заявил руководитель клуба Саян Хамитжанов.
Предыдущей командой полузащитника был шымкентский "Ордабасы", за который он провел 30 матчей и забил 3 гола.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2269203-spustya-12-let-igrok-sbornoy-kazahstana-bauyrzhan-islamhan-vernulsya-v-fk-astanu/
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