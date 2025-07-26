Спустя 12 лет игрок сборной Казахстана Бауыржан Исламхан вернулся в ФК "Астану"

Полузащитник национальной сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан подписал контракт со столичным клубом "Астана", передает NUR.KZ.

32-летний Исламхан подписал соглашение с астанинской командой до конца текущего года. Футболист уже выступал за столичную клуб в 2013 году и сыграл в 8-ми матчах.

«Мы понимаем, что Бауыржан сейчас находится далеко от оптимальных кондиций, ему необходимо набрать былую форму после травмы. Никто не застрахован от этой ситуации, поэтому, понимая заслуги Исламхана перед сборной и казахстанским футболом, клуб посчитал правильным протянуть ему руку помощи в его полном восстановлении. Мы понимаем, что ему нужно время, чтобы набрать былые кондиции.

Сейчас он нам не помощник в решении задач, при этом нет сомнений, что он остается высококвалифицированным футболистом, и «Астана» готова дать ему время, возможность восстановиться и снова радовать казахстанских болельщиков своей игрой», – заявил руководитель клуба Саян Хамитжанов.

Предыдущей командой полузащитника был шымкентский "Ордабасы", за который он провел 30 матчей и забил 3 гола.

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