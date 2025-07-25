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    Спорт

      ФИФА наказала европейскую сборную за поведение болельщиков

      Опубликовано:

      ФИФА
      ФИФА. Фото: alexpress/Icon Sport via Getty Images

      Международная федерация футбола наложила санкции на Футбольную ассоциацию Сербии за поведение болельщиков на матче отборочного турнира чемпионата мира, передает NUR.KZ со ссылкой на Championat.

      Сам матч проходил 10 июня в Лесковаце, сборная Сербии встретилась на поле с командой Андорры. Встреча завершилась победой сербов со счетом 3:0.

      Однако дисциплинарному комитета ФИФА не понравилось поведение сербских болельщиков во время матча. Издание не уточняет, что именно они делали, однако в итоге против Футбольной ассоциации Сербии ввели санкции.

      "Санкции, предусмотренные дисциплинарным регламентом, касаются дискриминации и расистских оскорблений, а также использования жестов, слов, предметов или любых других средств передачи сообщений, недопустимых для спортивного мероприятия", - сообщили в ФИФА.

      Дисциплинарные меры включают в себя:

      • штраф в размере 50 тысяч швейцарских франков (34 млн тенге);
      • следующий матч в Белграде будет сыгран при ограниченном количестве зрителей- не менее 15% от общей вместимости стадиона на трибунах за воротами будет закрыто.

      Как отмечает издание, после этого ФА Сербии призвала болельщиков, пришедших на стадион поддержать национальную команду, помнить, что федерация находится под особым контролем дисциплинарных органов ФИФА и УЕФА.

      "Любые инциденты могут привести к новым санкциям со стороны ФИФА и даже к тому, что матч с Албанией в Белграде 11 октября пройдет при пустых трибунах", — заявили в ведомстве.

      Отметим, как сообщается на официальном сайте, ФИФА, или Международная федерация футбола, с 1904 года является международным руководящим органом в сфере футбола.

      ФИФА курирует и содействует развитию футбола на всех уровнях, от любительских инициатив до элитных международных соревнований.

      ФИФА также устанавливает правила игры, обеспечивает их последовательное применение и содействует развитию этого вида спорта посредством инноваций, обучения и сотрудничества с 211 ассоциациями-членами ФИФА.

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