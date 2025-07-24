"Астана" не смогла одержать победу в первом матче Лиги конференций УЕФА

Столичный футбольный клуб "Астана" на своем поле сыграл вничью с молдавским "Зимбру" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.

Первый гол был забит гостями в концовке первого тайма. "Зимбру" смог открыть счет в компенсированное время усилиями израильского полузащитника Гайя Дахана.

Подопечные Григория Бабаяна отыгрались на старте второй половины. Боснийский полузащитник астанинской команды Иван Башич сравнял счет на 55-й минуте.

Ответная игра пройдет в Кишиневе через неделю и стартует в 22:00 по часовому поясу Казахстана. Для обеих команд это это первое выступление в нынешнем международном сезоне.

Победитель по сумме двух матчей встретится в третьем квалификационном раунде с сильнейшим из пары македонского "Вардара" (Скопье) и швейцарской "Лозанны", а проигравший завершит еврокубковую кампанию.

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