"Астана" не смогла одержать победу в первом матче Лиги конференций УЕФА
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Столичный футбольный клуб "Астана" на своем поле сыграл вничью с молдавским "Зимбру" в рамках второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась ничейным результатом со счетом 1:1.
Первый гол был забит гостями в концовке первого тайма. "Зимбру" смог открыть счет в компенсированное время усилиями израильского полузащитника Гайя Дахана.
Подопечные Григория Бабаяна отыгрались на старте второй половины. Боснийский полузащитник астанинской команды Иван Башич сравнял счет на 55-й минуте.
Ответная игра пройдет в Кишиневе через неделю и стартует в 22:00 по часовому поясу Казахстана. Для обеих команд это это первое выступление в нынешнем международном сезоне.
Победитель по сумме двух матчей встретится в третьем квалификационном раунде с сильнейшим из пары македонского "Вардара" (Скопье) и швейцарской "Лозанны", а проигравший завершит еврокубковую кампанию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2268633-astana-ne-smogla-oderzhat-pobedu-v-pervom-matche-ligi-konferenciy-uefa/
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