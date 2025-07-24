"Астана" — "Зимбру", "Актобе" — "Спарта": прямые трансляции матчей Лиги конференций

В четверг, 24 июля, две казахстанские команды начнут борьбу во втором квалификационном раунде Лиги конференций. NUR.KZ отвечает на главные вопросы перед играми "Астаны" и "Актобе".

"Астана" — "Зимбру"

Столичная команда начинает еврокубковый сезон. Астанчане сразу пробились во второй квалификационный раунд благодаря серебряным медалям прошлого сезона Казахстанской премьер-лиги. Их соперник — "Зимбру", который стал бронзовым призером в чемпионате Молдовы. Для кишиневской команды игра также будет дебютной в еврокубковом сезоне.

Первая встреча двухматчевого противостояния пройдет на "Астана Арене" и начнется в 19:00 по местному времени. Ответная игра состоится в Кишиневе через неделю и стартует в 22:00 по часовому поясу Казахстана.

Победитель по сумме двух матчей встретится в третьем квалификационном раунде с сильнейшим из пары македонского "Вардара" (Скопье) и швейцарской "Лозанны", а проигравший завершит еврокубковую кампанию.

Ранее "Астана" и "Зимбру" не встречались на официальном уровне. Что касается актуальных результатов, то казахстанская команда лидирует в КПЛ, набрав 40 очков после 18 матчей. Кишиневцы с семью баллами после пяти встреч занимают четвертое место в чемпионате Молдовы.

Прямую трансляцию предстоящей встречи проведет республиканский телеканал "Qazsport". На YouTube-канале вещателя будет доступен видеообзор.

"Актобе" — "Спарта"

Действующий обладатель Кубка Казахстана и бронзовый призер КПЛ получил путевку в первый квалификационный раунд Лиги Европы, где уступил польской "Легии" из Варшавы (0:1 и в гостях, и дома). После этого "Актобе" вылетел в Лигу конференций, где встретится с пражской "Спартой". Самая титулованная команда Чехии в прошлом сезоне национального чемпионата заняла четвертое место и готовится открыть свою еврокубковую кампанию.

Первая встреча двухматчевого противостояния пройдет на Центральном стадионе Актобе и начнется в 21:00 по местному времени. Ответная игра в Праге стартует через неделю в 23:00 по часовому поясу Казахстана. Победитель встретится в третьем квалификационном раунде Лиги конференций с сильнейшим из пары "Арарата-Армении" (Ереван) и румынским "Университатя Клуж" (Клуж-Напока), а проигравший завершит еврокубковую кампанию.

В Казахстанской премьер-лиге "Актобе" на данный момент занимает четвертое место с 33 очками после 17 матчей. В чемпионате Польши прошел только один тур, и "Спарта" набрала один балл благодаря ничьей с "Яблонцем" (1:1). Ранее соперники по Лиге конференций не встречались на официальном уровне.

Прямую трансляцию матча "Актобе" и "Спарты" также проведет республиканский телеканал "Qazsport".

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