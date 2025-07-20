Гол на последней минуте определил победителя матча "Жетысу" и "Ордабасы" в КПЛ

Талдыкорганский футбольный клуб "Жетысу" на своем поле одержал победу над шымкентским "Ордабасы" в рамках матча 17-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Жетысу" в Талдыкоргане и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в компенсированное время забил нигерийский нападающий "Жетысу" Рафаэль. Этот забитый мяч помог талдыкорганцам одержать третью победу в сезоне Казахстанской премьер-лиги.

Подопечные Самата Смакова после 17 туров смогли набрать 16 очков и подняться на десятое место в чемпионате Казахстана.

"Ордабасы" после поражения остался на восьмой строчке турнирной таблицы КПЛ, имея в своем активе 23 балла.

Следующий матч шымкентцы проведут 27 июля на выезде против туркестанского "Турана". "Жетысу" же отправится в Семей, где 26 июля сыграет против "Елимая".

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