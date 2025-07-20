Дубль Месси помог "Интер Майами" одержать разгромную победу в MLS

Футболисты "Интер Майами" одержали крупную выездную победу над "Нью-Йорк Ред Буллз" в матче регулярного чемпионата MLS, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на стадионе "Ред Булл Арена". Матч завершился волевой победой гостей со счетом 5:1.

Автором единственного гола хозяев поля стал немецкий защитник Александер Хак (15 минута). Впоследствии "Интер Майами" забил пять мячей.

По дублю в составе победителей оформили венесуэльский полузащитник Теласко Сеговия (27, 45+3) и аргентинский форвард Лионель Месси (60, 75). Еще один мяч забил испанский защитник Жорди Альба (24).

По голевой передаче занесли себе в актив Месси, Альба, а также аргентинский хавбек Федерико Редондо, испанский полузащитник Серхио Бускетс и уругвайский нападающий Луис Суарес.

Победа позволила "Интер Майами" набрать 41 очко после 21 матча. Команда занимает седьмое место в таблице. "Нью-Йорк Ред Буллз" с 33 баллами после 24 встреч идет на 15-й позиции.

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