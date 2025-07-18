Разгромом с семью голами завершился матч "Астаны" против "Турана" в КПЛ

Столичный футбольный клуб "Астана" одержал разгромную победу над туркестанским "Тураном" в матче Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Перенесенная встреча 17-го тура прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась крупной победой хозяев поля со счетом 7:0.

Дубль в составе столичной команды оформил казахстанский нападающий Нурали Жаксылык (9, 42 минуты). Еще по одному забитому мячу на счету гвинейца Усмана Камара (16), албанца Назми Грипши (19), нигерийца Джеффри Чинеду (81), хорвата Марина Томасова (86) и казахстанца Рамазана Каримова (90+2).

Благодаря победе подопечные Григория Бабаяна набрали 40 очков и продолжают удерживать лидерство в чемпионате Казахстана.

"Туран" после 17 туров располагается на предпоследней 13-й строчке в турнирной таблице КПЛ, набрав 11 баллов.

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