Рекордная серия Месси прервалась, а его команду разгромили
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Футболисты "Интер Майами" потерпели крупное выездное поражение от "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились на "TQL Stadium" в Цинциннати. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 3:0.
Дубль оформил бразильский полузащитник Эвандер Феррейра (50 и 70 минуты), еще один мяч забил американский хавбек Херардо Валенсуэла (16).
Нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. Таким образом, прервалась рекордная серия аргентинца. Ранее он в пяти подряд матчах MLS забивал по несколько мячей, чего ранее не удавалось никому.
В активе "Интер Майами" осталось 38 очков после 20 встреч. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. "Цинциннати" набрал 45 очков после 23 матчей и идет вторым, уступая только клубу "Филадельфия Юнион" (46 баллов).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2266017-rekordnaya-seriya-messi-prervalas-a-ego-komandu-razgromili/
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