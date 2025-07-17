Рекордная серия Месси прервалась, а его команду разгромили

Футболисты "Интер Майами" потерпели крупное выездное поражение от "Цинциннати" в матче регулярного чемпионата Major League Soccer, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились на "TQL Stadium" в Цинциннати. Хозяева поля одержали разгромную победу со счетом 3:0.

Дубль оформил бразильский полузащитник Эвандер Феррейра (50 и 70 минуты), еще один мяч забил американский хавбек Херардо Валенсуэла (16).

Нападающий и капитан "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями и дисциплинарными взысканиями. Таким образом, прервалась рекордная серия аргентинца. Ранее он в пяти подряд матчах MLS забивал по несколько мячей, чего ранее не удавалось никому.

В активе "Интер Майами" осталось 38 очков после 20 встреч. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. "Цинциннати" набрал 45 очков после 23 матчей и идет вторым, уступая только клубу "Филадельфия Юнион" (46 баллов).

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