"Милан" официально объявил о переходе Луки Модрича
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Полузащитник сборной Хорватии по футболу Лука Модрич стал игроком "Милана", передает NUR.KZ со ссылкой на заявление на официальном сайте итальянского клуба.
Спортсмен, которому в сентябре исполнится 40 лет, подписал контракт до 30 июня 2026 года. В соглашении есть опция продления еще на один сезон. За "Милан" Модрич будет выступать под 14-м номером. На данный момент его трансферная стоимость оценивается в 4 млн евро.
Хорват перешел в новый клуб на правах свободного агента по окончании своего контракта с испанским "Реалом". За мадридцев Модрич выступал с 2012 года. До этого он играл в английском "Тоттенхэме" (Лондон), хорватских "Динамо" (Загреб) и "Интере" (Запрешич), боснийском "Зриньски" (Мостар).
В составе "Реала" Модрич выиграл 28 трофеев и стал самым титулованным футболистом в истории клуба. В сборной Хорватии полузащитник взял серебро и бронзу чемпионатов мира — в 2018 и 2022 годах соответственно. Он является рекордсменом национальной команды по числу проведенных матчей (188).
Также в активе Модрича множество индивидуальных наград. В 2018 году он выиграл "Золотой мяч" и стал первым с 2007 года обладателем этого приза, который обошел и Лионеля Месси, и Криштиану Роналду.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2265111-milan-oficialno-obyavil-o-perehode-luki-modricha/
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