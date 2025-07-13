"Ордабасы" в меньшинстве обыграл "Астану" в матче Казахстанской премьер-лиги

Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на своем поле одержал победу над "Астаной" в рамках матча 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.

На протяжении всего матча команды в равной степени владели мячом. Шымкентцы нанесли один удар в створ ворот соперника. Подопечные Григория Бабаяна три раза создали опасные моменты возле ворот оппонентов.

При этом футболисты "Ордабасы" отметились голом в концовке матча на 85-й минуте. Автором забитого мяча стал бразильский нападающий шымкентского клуба Эвертон. На тот момент хозяева поля уже играли в меньшинстве из-за удаления казахстанского полузащитника Зикрилло Султаниязова на 67-й минуте.

После 16 туров "Астана" продолжает удерживать лидерство в чемпионате, набрав 37 очков. Столичный клуб на один балл опережает "Кайрат", при этом у алматинцев есть игра в запасе.

"Ордабасы" же имеет в своем активе 23 балла и находится на седьмом месте в турнирной таблице.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.