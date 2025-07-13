"Ордабасы" в меньшинстве обыграл "Астану" в матче Казахстанской премьер-лиги
Опубликовано:
Шымкентский футбольный клуб "Ордабасы" на своем поле одержал победу над "Астаной" в рамках матча 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе имени Кажымукана Мунайтпасова в Шымкенте и завершилась минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0.
На протяжении всего матча команды в равной степени владели мячом. Шымкентцы нанесли один удар в створ ворот соперника. Подопечные Григория Бабаяна три раза создали опасные моменты возле ворот оппонентов.
При этом футболисты "Ордабасы" отметились голом в концовке матча на 85-й минуте. Автором забитого мяча стал бразильский нападающий шымкентского клуба Эвертон. На тот момент хозяева поля уже играли в меньшинстве из-за удаления казахстанского полузащитника Зикрилло Султаниязова на 67-й минуте.
После 16 туров "Астана" продолжает удерживать лидерство в чемпионате, набрав 37 очков. Столичный клуб на один балл опережает "Кайрат", при этом у алматинцев есть игра в запасе.
"Ордабасы" же имеет в своем активе 23 балла и находится на седьмом месте в турнирной таблице.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2264715-ordabasy-minimalno-obygral-astanu-v-matche-kazahstanskoy-premer-ligi/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах