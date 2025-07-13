"Женис" в меньшинстве победил "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана по футболу
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Астанинский футбольный клуб "Женис" на своем поле обыграл талдыкорганский "Жетысу" в рамках матча 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась победой хозяев поля с итоговым счетом 3:1.
Авторами голов в составе победителей стали казахстанские нападающие Аслан Адиль (31 минута), Динмухаммад Караман (41), а также Ардак Саулет (61).
Единственный мяч за талдыкорганский клуб на 68-й минуте матча забил казахстанский полузащитник Жансултан Мухаметханов.
Отметим, что "Женис" доигрывал матч в меньшинстве. На 53-й минуте красную карточку получил бразильский полузащитник Гьян душ Сантуш Мартинш.
После 16 туров столичный клуб набрал 20 очков и располагается на седьмом месте в чемпионате.
"Жетысу" же имеет в своем активе 13 баллов и продолжает удерживать десятую строчку в турнирной таблице КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2264685-zhenis-v-menshinstve-pobedil-zhetysu-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/
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