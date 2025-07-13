"Женис" в меньшинстве победил "Жетысу" в матче чемпионата Казахстана по футболу

Астанинский футбольный клуб "Женис" на своем поле обыграл талдыкорганский "Жетысу" в рамках матча 16-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Астана Арена" и завершилась победой хозяев поля с итоговым счетом 3:1.

Авторами голов в составе победителей стали казахстанские нападающие Аслан Адиль (31 минута), Динмухаммад Караман (41), а также Ардак Саулет (61).

Единственный мяч за талдыкорганский клуб на 68-й минуте матча забил казахстанский полузащитник Жансултан Мухаметханов.

Отметим, что "Женис" доигрывал матч в меньшинстве. На 53-й минуте красную карточку получил бразильский полузащитник Гьян душ Сантуш Мартинш.

После 16 туров столичный клуб набрал 20 очков и располагается на седьмом месте в чемпионате.

"Жетысу" же имеет в своем активе 13 баллов и продолжает удерживать десятую строчку в турнирной таблице КПЛ.

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