"Астана" объявила о трансфере футболиста европейской сборной

Нападающий сборной Черногории Дритон Цамай пополнил состав "Астаны", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление казахстанского футбольного клуба.

28-летний вингер будет выступать за новую команду под 11-м номером. Срок контракта с футболистом не разглашается. По данным Transfermarkt, который оценивает трансферную стоимость Цамая в 350 тысяч евро, он перешел из венгерского "Кечкемета" на правах свободного агента.

В Черногории нападающий выступал за "Дечич" (Тузи), "Будучность" (Подгорица), "Ловчен" (Цетине) и "Искру" (Даниловград). В Венгрии, помимо "Кечкемета", он играл за "Кишварду". В составе сборной Черногории Цамай провел 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Ранее в летнее трансферное окно в "Астану" из российского "Оренбурга" на правах свободного агента перешел 23-летний полузащитник сборной Боснии и Герцеговины Иван Башич. Сделки прокомментировал генеральный директор столичного клуба Кайсар Бекенов.

"Летнее трансферное окно всегда требует взвешенных и стратегических решений, направленных на укрепление команды и достижение поставленных целей. Мы благодарим Армана Кенесова, Ннамди Аханону и Эльхана Астанова за вклад, который они внесли в развитие клуба. Они отправились в аренду, чтобы получить больше игровой практики и продолжить свое развитие. Все трое остаются частью нашего клуба и мы внимательно следим за их прогрессом.

Вместе с тем мы рады приветствовать в составе "Астаны" Ивана Башича и Дритона Цамая. Это футболисты с хорошим потенциалом и серьезной мотивацией, которые усилят нашу команду в ключевых зонах. Мы уверены, что они быстро адаптируются и принесут пользу в оставшейся части сезона", — заявил Бекенов.

Напомним, на данный момент "Астана" лидирует в Казахстанской премьер-лиге с 37 очками после 16 матчей. Еврокубковую кампанию команда начнет со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

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