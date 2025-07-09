Футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов вернулся из зарубежного чемпионата в КПЛ

Семейский футбольный клуб "Елимай" в официальном Instagram-аккаунте объявил о переходе полузащитника сборной Казахстана Рамазана Оразова, передает NUR.KZ.

Согласно релизу, 27-летний полузащитник перешел из "Силькеборга" на правах свободного агента. Однако в заявлении датского клуба сказано, что речь об аренде до конца календарного года. Агент Кен ван Дейк, представляющий интересы Оразова, подтвердил информацию от "Силькеборга".

"На сегодня это аренда, до декабря этого года. У него остается контракт с "Силькеборгом" до 2027 года. Будет ли он в будущем играть в Европе? Посмотрим, как все сложится в ближайшие полгода. Сейчас просто хочу, чтобы он играл, играл хорошо, играл за сборную, а там посмотрим", — цитирует ван Дейка Vesti.kz.

За датский клуб казахстанец выступал с лета прошлого года и забил три мяча в 23 матчах. До этого он играл в словенском "Копере", российской "Чайке" (Песчанокопское), латвийском "Даугавпилсе", казахстанских "Актобе", "Тобол" (Костанай) , "Аксу". Профессиональную карьеру Оразов начал в алматинском "Кайрате", воспитанником которого является.

В национальной сборной казахстанец провел 30 матчей и отметился одним голом. Сейчас его трансферная стоимость оценивается в 350 тысяч евро.

В "Елимае" представили Оразова как "казахского Модрича", а также отдельно отметили, что супруга футболиста родилась в Абайской области.

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