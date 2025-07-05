Два удаления и сломанная нога: "ПСЖ" обыграл "Баварию" в четвертьфинале чемпионата мира

Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" (Париж) обыграли немецкую "Баварию" (Мюнхен) в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 1/4 финала. Матч прошел на арене "Мерседес-Бенц Стэдиум" в Атланте и завершился со счетом 2:0.

Gthdsq мяч на 78-й минуте забил французский вингер Дезире Дуэ. После передачи португальского полузащитника Жоау Невеша он точно пробил в нижний угол из-за пределов ворот и поймал на противоходе немецкого голкипера Мануэля Нойера.

Вскоре "ПСЖ" остался в меньшинстве. Прямые красные карточки получили эквадорский защитник Вильям Пачо (82 минута) и французский игрок обороны Лукас Эрнандес (90+2).

Окончательный счет установил французский форвард парижан Усман Дембеле (90+6). Он в одно касание замкнул прострел марокканского защитника Ашрафа Хакими после контратаки.

В концовке первого тайма тяжелую травму получил Джамал Мусиала. Немецкий полузащитник "Баварии" сломал голеностоп в борьбе с итальянским вратарем парижан Джанлуиджи Доннаруммой.

Таким образом, "ПСЖ" вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира, где сыграет с победителем матча между испанским "Реалом" (Мадрид) и немецкой "Боруссией" (Дортмунд). "Бавария" же завершила выступление на турнире.

Напомним, в Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды. Турнир проходит в США и продлится до 13 июля включительно.

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