Гол футболиста сборной Казахстана принес "Тоболу" победу в матче КПЛ против "Елимая"

Костанайский футбольный клуб "Тобол" на выезде обыграл семейский "Елимай" в матче 15-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Спартак" в Семее и завершилась поражением хозяев поля со счетом 2:3.

Первый гол был забит на 13-й минуте матча. Автором забитого мяча стал черногорский защитник "Тобола" Марко Вукчевич. Затем на 45-й минуте первого тайма марокканец Ахмед Эль-Месауди удволи преимущество костанайцев.

"Елимай" смог отыграться на старте второго тайма. Отличились полузащитник Роман Муртазаев и Иван Свиридов.

Победу "Тоболу" принес полузащитник национальной сборной Казахстана Ислам Чесноков, который поставил точку в матче на 70-й минуте встречи.

Победа позволила команде из Костаная набрать 31 балл и расположиться на четвертом месте в КПЛ.

"Елимай" с 24-мя очками идет пятым в турнирной таблице чемпионата Казахстана.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.