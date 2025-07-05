"Флуминенсе" обыграл "Аль-Хиляль" и вышел в полуфинал Клубного чемпионата мира

Футболисты бразильского "Флуминенсе" (Рио-де-Жанейро) одержали победу над саудовским "Аль-Хилялем" (Эр-Рияд) в матче Клубного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках 1/4 финала. Матч прошел на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо (штат Флорида, США) и завершился со счетом 2:1 в пользу "Флуминенсе".

В составе победителей по мячу забили бразильские полузащитники Мартинелли (40 минута) и Эркулес (70). Автором единственного гола "Аль-Хиляля" стал бразильский форвард Маркос Леонардо (51).

Победа позволила "Флуминенсе" выйти в полуфинал Клубного чемпионата мира. На следующей стадии команда из Рио-де-Жанейро встретится с сильнейшим из пары "Палмейрас" (Бразилия) — "Челси" (Англия).

"Аль-Хиляль" же завершил выступление на турнире. Это была последняя команда из Азиатской конфедерации футбола на турнире.

Напомним, всего в Клубном чемпионате мира впервые принимают участие 32 команды. Турнир проходит в США и продлится до 13 июля включительно.

Добавим, что перед началом матча между "Флуминенсе" и "Аль-Хилялем" прошла минута молчания в память о футболисте английского "Ливерпуля" и сборной Португалии Диогу Жоте, который трагически погиб в автокатастрофе.

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