Футболист "Ливерпуля" и сборной Португалии трагически погиб в автокатастрофе
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В результате автомобильной аварии в испанском городе Самора погиб звезда английского футбольного клуба "Ливерпуль" и сборной Португалии Диогу Жота, передает NUR.KZ со ссылкой на издание Marca.
28-летний футболист погиб вместе с братом в результате дорожной аварии, причиной которой стала лопнувшая шина на автомобили марки "ламборгини" при попытке обгона высокой скорости.
Вылетевший с трассы автомобиль загорелся, в результате чего погибли двое находившихся в нем человек Диегу Жога и его младший брат Андре.
Жота выступал за "Ливерпуль" с 2020 года. В прошедшем сезоне игрок с клубом стал чемпионом Англии, приняв участие в 37 матчах, забил девять голов и сделал четыре результативные передачи. В составе сборной Португалии он провел 49 матчей, забив 14 мячей.
Несколько дней назад Диогу Жота женился на Руте Кардозу, с которой состоял в отношениях с 2012 года. У Диогу и Руте трое детей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/about-sports/2262033-futbolist-liverpulya-i-sbornoy-portugalii-tragicheski-pogib-v-avtokatastrofe/
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