"Аль-Хиляль" выбил "Манчестер Сити" с Клубного чемпионата мира в матче с семью голами

Футболисты саудовского "Аль-Хиляля" одержали победу над английским "Манчестер Сити" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Соперники встретились в рамках 1/8 финала — первой стадии плей-офф. Матч прошел на стадионе "Кэмпинг Уорлд" в Орландо (штат Флорида, США) и завершился со счетом 4:3 в пользу команды из Эр-Рияда.

Основное время закончилось вничью — 2:2. У "Сити" по мячу забили португальский полузащитник Бернарду Силва (9 минута) и норвежский форвард Эрлинг Холанд (55), у "Аль-Хиляля" — бразильские нападающие Маркос Леонардо (46) и Малком (52).

В дополнительные полчаса игры в составе саудовской команды отличился сенегальский защитник Калиду Кулибали (94). Манчестерцы вновь сравняли счет усилиями английского хавбека Фила Фодена (104), но дубль Леонардо (112) принес "Аль-Хилялю" победу.

Таким образом, команда из Эр-Рияда вышла в четвертьфинал, где сыграет с бразильским "Флуминенсе", который ранее выбил из борьбы итальянский "Интер". "Манчестер Сити" завершил выступление на турнире.

Напомним, в Клубном чемпионате мира впервые участвуют 32 команды. Турнир проходит в США и продлится до 13 июля включительно.

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