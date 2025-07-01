"Интер" проиграл "Флуминенсе" и вылетел с Клубного чемпионата мира по футболу
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Футболисты бразильского "Флуминенсе" одержали победу над итальянским "Интером" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Соперники встретились в рамках 1/8 финала — первой стадии плей-офф. Матч прошел на стадионе "Банк оф Америка" в Шарлотте (штат Северная Каролина, США) и завершился со счетом 2:0.
В составе команды из Рио-де-Жанейро по мячу забили аргентинский нападающий Херман Кано (3 минута) и бразильский полузащитник Эркулес (90+4).
Таким образом, "Флуминенсе" вышел в четвертьфинал, где сыграет с победителем матча между английским "Манчестер Сити" и саудовским "Аль-Хилялем" (Эр-Рияд). "Интер" же завершил выступление на турнире.
Напомним, Клубный чемпионат мира продлится в США до 13 июля включительно. В турнире впервые принимают участие 32 команды.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2261004-inter-proigral-fluminense-i-vyletel-s-klubnogo-chempionata-mira-po-futbolu/
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