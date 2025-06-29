"Елимай" вырвал победу на последних минутах в матче КПЛ против "Кайсара"

Футбольный клуб "Елимай" на выезде одержал победу над кызылординским "Кайсаром" в матче 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе имени Гани Муратбаева в Кызылорде и завершилась поражением хозяев поля со счетом 1:2.

Первыми в матче повели футболисты "Кайсара". На седьмой минуте первого тайма казахстанский нападающий кызылординского клуба Нурдаулет Агзамбаев открыл счет.

Семейчане смогли отыграться только во второй половине. На 74-й минуте второго тайма полузащитник "Елимая" Роман Муртазаев сравнял счет, а через 15 минут под занавес матча вывел свою команду вперед, оформив дубль.

Кызылординцы доигрывали матч в меньшинстве. На 79-й минуте встречи нападающий Оркен Махан получил красную карточку и покинул поле.

Победа позволила семейской команде набрать 24 очка и закрепиться на пятом месте в чемпионате Казахстана.

"Кайсар" в свою очередь с 13-ю баллами расположился на 11-й строчке турнирной таблицы КПЛ.

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