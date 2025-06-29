"Астана" и "Кызылжар" поделили очки в матче чемпионата Казахстана по футболу
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Футбольный клуб "Астана" на своем поле сыграл вничью с петропавловским "Кызылжаром" в рамках 14-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на "Астана арене" и завершилась результативной ничьей со счетом 3:3.
В составе столичного клуба забитыми мячами отличились албанский полузащитник Назми Грипши и гвинейский нападающий Усман Камара. Автогол на счету украинского форварда "Кызылжара" Александра Нойоку.
За петропавловскую команду авторами голов стали казахстанский защитник Елисей Горшунов и бразилец Рафаэль Сабино.
"Астана" с 34-мя очками продолжает удерживать лидерство в чемпионате Казахстана. "Кызылжар" с 15-ю баллами в активе на данный момент располагается на восьмой строчке турнирной таблицы КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2260503-astana-i-kyzylzhar-podelili-ochki-v-matche-chempionata-kazahstana-po-futbolu/
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