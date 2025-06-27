"Реал" и "Аль-Хиляль" стали последними участниками плей-офф Клубного чемпионата мира

На Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в США, завершилась соревновательная программа в группе H, передает корреспондент NUR.KZ.

Оба матча заключительного тура в данном квартете начались в одно время.

Испанский "Реал" на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии разгромил австрийский "Ред Булл Зальцбург" со счетом 3:0. В составе мадридцев по мячу забили бразильский форвард Винисиус Жуниор (40 минута), уругвайский полузащитник Федерико Вальверде (45+3) и испанский нападающий Гонсало Торрес (84).

В параллельной встрече на арене "Джодис Парк" в Нэшвилле саудовский "Аль-Хиляль" обыграл мексиканскую "Пачуку" со счетом 2:0. Голами отметились саудовский полузащитник Салем Аль-Давсари (22) и бразильский форвард Маркос Леонардо (90+5).

Данные результаты позволили "Реалу" с семью очками с первого места в группе выйти в плей-офф. В 1/8 финала мадридцы сыграют с итальянским "Ювентусом".

"Аль-Хиляль" с пятью баллами занял вторую позицию и также попал в плей-офф. В 1/8 финала команда из Эр-Рияда встретится с английским "Манчестер Сити".

"Ред Булл Зальцбург" с четырьмя очками стал третьим. "Пачука" проиграла все матчи и без набранных баллов замкнула таблицу. Эти команды завершили выступление на турнире.

В чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. В плей-офф вышли по две сильнейшие команды из каждой группы.

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