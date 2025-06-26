"Боруссия" и "Флуминенсе" вышли в плей-офф Клубного чемпионата мира по футболу
Опубликовано:
На Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в США, завершилась соревновательная программа в группе F, передает корреспондент NUR.KZ.
Оба матча заключительного тура в данном квартете начались в одно время.
Немецкая "Боруссия" из Дортмунда на стадионе "TQL" в Цинциннати одержала победу над южнокорейским "Ульсан Хендэ" со счетом 1:0. Единственный мяч на 36-й минуте забил шведский полузащитник Даниэль Свенссон. Голевую передачу отдал английский хавбек Джоб Беллингем.
В параллельной встрече южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" и бразильский "Флуминенсе" не выявили победителя. Матч на стадионе "Хард Рок" в Майами закончился нулевой ничьей.
Данные результаты позволили "Боруссии" с семью очками с первого места выйти в плей-офф. В 1/8 финала дортмундцы сыграют с командой, которая станет второй в группе E.
Также в плей-офф пробился "Флуминенсе". Команда из Рио-де-Жанейро с пятью очками заняла второе место и в 1/8 финала встретится с победителем группы Е.
"Мамелоди Сандаунз" с четырьмя баллами финишировал на третьей позиции. "Ульсан Хендэ" проиграл все матчи и без набранных очков занял четвертую строчку.
Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. По две сильнейшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2259456-borussiya-i-fluminense-vyshli-v-pley-off-klubnogo-chempionata-mira-po-futbolu/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах