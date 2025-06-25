"Челси" одержал разгромную победу и вышел в плей-офф Клубного чемпионата мира

Футболисты английского "Челси" одержали крупную победу над тунисским "Эсперансом" на Клубном чемпионате мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках третьего тура группы D. Матч на стадионе "Линкольн Файненшел Филд" в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) завершился со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились английские футболисты: защитник Тосин Адарабиойо (45+3 минута), форварды Лиам Делап (45+5) и Тайрик Джордж (90+7).

Победа позволила "Челси" набрать шесть очков и со второго места выйти в плей-офф Клубного чемпионата мира. "Эсперанс" с тремя баллами финишировал на третьей позиции и завершил выступление на турнире.

В параллельной встрече группы бразильский "Фламенго" и американский "Лос-Анджелес" сыграли вничью со счетом 1:1. У команды из США отличился габонский форвард Дени Буанга (84), у ее соперника — бразильский нападающий Ян Уоллес (86).

Клуб из Рио-де-Жанейро с семью очками выиграл группу и выступит в плей-офф. "Лос-Анджелес" с одним баллом замкнул таблицу и вылетел.

Уже известно, что в 1/8 финала "Фламенго" предстоит матч с немецкой "Баварией" (Мюнхен), а "Челси" сыграет с португальской "Бенфикой" (Лиссабон).

Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. По две сильнейшие команды из каждой группы выходят в плей-офф.

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