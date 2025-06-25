Бывшая звезда "Кайрата" официально перешел в "Актобе"

Казахстанский нападающий Артур Шушеначев перешел в "Актобе", передает NUR.KZ со ссылкой на официальное заявление актюбинского футбольного клуба в Instagram.

Срок соглашения с 27-летним форвардом не разглашается. Шушеначев перешел в "Актобе" из израильского "Хапоэля" (Беэр-Шева) на правах свободного агента. С прошлого сентября он на правах аренды выступал за российский "Сочи".

Шушеначев родился в Таразе, где и начал заниматься футболом. Его профессиональная карьера стартовала в "Кайрате". В составе алматинской команды форвард выиграл чемпионат и Кубок Казахстана.

В феврале 2024 года он перешел из "Кайрата" в "Хапоэль", сумма сделки, по данным Transfermarkt, составила 232 тысячи евро. Сейчас трансферная стоимость Шушеначева оценивается в 450 тысяч евро.

В сентябре 2021 года нападающий дебютировал в сборной Казахстана. В составе национальной команды он провел семь матчей и не отметился голами.

Несколько дней назад "Актобе" объявил о еще одном трансфере. В команду на правах свободного агента из польской "Пущи" перешел полузащитник сборной Казахстана Георгий Жуков.

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