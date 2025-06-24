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    Спорт

      Месси наказали, но его команда вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира по футболу

      Опубликовано:

      Аргентинский футболист Лионель Месси
      Лионель Месси. Фото: Peter Joneleit/Icon Sportswire via Getty Images

      На Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в США, завершилась соревновательная программа в группе А, передает корреспондент NUR.KZ.

      Оба матча заключительного тура в данном квартете начались в одно время.

      Американский "Интер Майами" на стадионе "Хард Рок" в Майами сыграл вничью с бразильским "Палмейрасом" со счетом 2:2. В составе команды из США отличились аргентинский форвард Тадео Альенде (16 минута) и уругвайский нападающий Луис Суарес (65). Клуб из Сан-Паулу отыгрался благодаря голам бразильских футболистов — форварда Паулиньо (80) и полузащитника Маурисио (88).

      Капитан и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. В концовке первого тайма аргентинец получил желтую карточку.

      Параллельная встреча между португальским "Порту" и египетским "Аль-Ахли" также завершилась вничью, но со счетом 4:4. Команда из Каира четыре раза выходила вперед, но не удерживала преимущество.

      В составе "Аль-Ахли" хет-трик оформил датский форвард Вессам Абу Али (15, 45+2, 51), который во втором случае отличился с пенальти, а еще один мяч забил тунисский нападающий Мохамед Бен Ромдаме (64). У "Порту" голами отметились португальский полузащитник Родригу Мора (23), бразильский форвард Виллиам Гомес (50), испанский нападающий Самуэль Агехова (53) и бразильский защитник Пепе (89).

      Данные результаты позволили "Палмейрасу" и "Интер Майами" набрать по пять очков и выйти в плей-офф. По дополнительным показателям бразильская команда заняла первое место, американская — второе.

      "Порту" и "Аль-Ахли" набрали по два балла и расположились на третьей и четвертой позициях соответственно. Эти команды не попали в плей-офф и завершили выступление на турнире.

      Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. По две сильнейшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.

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