Месси наказали, но его команда вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира по футболу
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На Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года, который проходит в США, завершилась соревновательная программа в группе А, передает корреспондент NUR.KZ.
Оба матча заключительного тура в данном квартете начались в одно время.
Американский "Интер Майами" на стадионе "Хард Рок" в Майами сыграл вничью с бразильским "Палмейрасом" со счетом 2:2. В составе команды из США отличились аргентинский форвард Тадео Альенде (16 минута) и уругвайский нападающий Луис Суарес (65). Клуб из Сан-Паулу отыгрался благодаря голам бразильских футболистов — форварда Паулиньо (80) и полузащитника Маурисио (88).
Капитан и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. В концовке первого тайма аргентинец получил желтую карточку.
Параллельная встреча между португальским "Порту" и египетским "Аль-Ахли" также завершилась вничью, но со счетом 4:4. Команда из Каира четыре раза выходила вперед, но не удерживала преимущество.
В составе "Аль-Ахли" хет-трик оформил датский форвард Вессам Абу Али (15, 45+2, 51), который во втором случае отличился с пенальти, а еще один мяч забил тунисский нападающий Мохамед Бен Ромдаме (64). У "Порту" голами отметились португальский полузащитник Родригу Мора (23), бразильский форвард Виллиам Гомес (50), испанский нападающий Самуэль Агехова (53) и бразильский защитник Пепе (89).
Данные результаты позволили "Палмейрасу" и "Интер Майами" набрать по пять очков и выйти в плей-офф. По дополнительным показателям бразильская команда заняла первое место, американская — второе.
"Порту" и "Аль-Ахли" набрали по два балла и расположились на третьей и четвертой позициях соответственно. Эти команды не попали в плей-офф и завершили выступление на турнире.
Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. По две сильнейшие команды из каждой группы выходят в 1/8 финала.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258877-messi-nakazali-no-ego-komanda-vyshla-v-pley-off-klubnogo-chempionata-mira-po-futbolu/
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