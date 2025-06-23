Мадридский "Реал" в меньшинстве одержал первую победу на Клубном чемпионате мира

Футболисты испанского "Реала" (Мадрид) обыграли мексиканскую "Пачуку" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы Н. Матч на стадионе "Банк оф Америка" в Шарлотте завершился со счетом 3:1.

Уже в дебюте встречи "Реал" остался в меньшинстве из-за удаления испанского защитника Рауля Асенсио (7 минута). Однако затем мадридцы забили трижды — отличились английский хавбек Джуд Беллингем (35), турецкий вингер Арда Гюлер (43) и уругвайский полузащитник Федерико Вальверде (70). Автором единственного гола "Пачуки" стал мексиканский полузащитник Элиас Монтьель (80).

Первая победа на турнире позволила "Реалу" набрать четыре очка и возглавить группу. "Пачука" без баллов в активе замыкает таблицу и потеряла шансы на выход в плей-офф. Также в квартете выступают австрийский "Ред Булл Зальцбург" и саудовский "Аль-Хиляль", которые позднее проведут очный матч второго тура.

Напомним, в плей-офф выходят по две сильнейшие команды из каждой группы. Всего в турнире впервые принимают участие 32 клуба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.