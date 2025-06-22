"Астана" обыграла "Актобе" и укрепилась в лидерах чемпионата Казахстана по футболу
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Футбольный клуб "Астана" на выезде обыграл минимально обыграл "Актобе" в рамках 13-го тура Казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на Центральном стадионе в Актобе и завершилась победой гостей поля с минимальным счетом 0:1.
Единственный гол в матче на 84-й минуте с пенальти забил албанский полузащитник столичной команды Назми Грипши.
Победа позволила "Астане" набрать 33 очка и укрепить лидерство в чемпионате. Подопечные Григория Бабаяна опережают ближайших преследователей алматинский "Кайрат" на три балла.
"Актобе" же идет четвертым в турнирной таблице КПЛ, имея в активе 26 очков.
Следующую встречу столичный клуб проведет 29 июня на домашнем поле против петропавловского "Кызылжара". Актюбинцы же сыграют на выезде против туркестанского "Турана".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258232-astana-obygrala-aktobe-i-ukrepilas-v-liderah-chempionata-kazahstana-po-futbolu/
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