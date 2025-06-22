"Боруссия" одержала первую победу на Клубном чемпионате мира в матче с семью голами
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Футболисты немецкой "Боруссии" (Дортмунд) обыграли южноафриканский "Мамелоди Сандаунз" (Претория) в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.
Команды встретились в рамках второго тура группы F. Матч на арене "TQL Stadium" в Цинциннати завершился со счетом 4:3.
В составе "Боруссии" по мячу забили немецкий полузащитник Феликс Нмеча (16 минута), гвинейский форвард Серу Гирасси (34) и английский хавбек Джоб Беллингем (45). Автоголом у "Мамелоди Сандаунз" отметился южноафриканский полузащитник Хулисо Мудау (60).
Ворота дортмундцев поразили бразильский нападающий Лукас Рибейро (11) и южноафриканские форварды Икраам Рейнерс (62) и Лебо Мотиба (90).
Первая победа на турнире позволила "Боруссии" набрать четыре очка и возглавить группу. "Мамелоди Сандаунз" с тремя баллами идет на второй позиции. Также в группе выступают бразильский "Флуминенсе" и южнокорейский "Ульсан Хендэ", которые позднее проведут очный матч второго тура.
Напомним, в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба. По две сильнейшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258046-borussiya-oderzhala-pervuyu-pobedu-na-klubnom-chempionate-mira-v-matche-s-semyu-golami/
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