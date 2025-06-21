"Женис" одержал вторую победу в сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги
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Астанинский футбольный клуб "Женис" на своем поле одержал победу над "Атырау" в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.
Встреча прошла на стадионе "Астана арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.
Первый гол был забит лишь во втором тайме. На 62-й минуте матча отличился боснийский защитник "Жениса" Иван Сараванья, которому ассистировал игрок сборной Казахстана Исламбек Куат.
В компенсированное время 90+2 футболист астанинской команды Асхат Балтабеков укрепил преимущество своего коллектива, тем самым поставив точку в игре.
Для "Жениса" это вторая победа в сезоне. Столичный клуб набрал 14 очков и переместился на девятое место в чемпионате.
"Атырау" потерпел 13-е поражение и с четырьмя баллами замыкает турнирную таблицу КПЛ.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2258013-zhenis-oderzhal-vtoruyu-pobedu-v-sezone-kazahstanskoy-futbolnoy-premer-ligi/
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