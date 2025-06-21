"Женис" одержал вторую победу в сезоне Казахстанской футбольной премьер-лиги

Астанинский футбольный клуб "Женис" на своем поле одержал победу над "Атырау" в рамках 13-го тура чемпионата Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Встреча прошла на стадионе "Астана арена" и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0.

Первый гол был забит лишь во втором тайме. На 62-й минуте матча отличился боснийский защитник "Жениса" Иван Сараванья, которому ассистировал игрок сборной Казахстана Исламбек Куат.

В компенсированное время 90+2 футболист астанинской команды Асхат Балтабеков укрепил преимущество своего коллектива, тем самым поставив точку в игре.

Для "Жениса" это вторая победа в сезоне. Столичный клуб набрал 14 очков и переместился на девятое место в чемпионате.

"Атырау" потерпел 13-е поражение и с четырьмя баллами замыкает турнирную таблицу КПЛ.

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