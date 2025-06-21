"Бавария" обыграла "Бока Хуниорс" и вышла в плей-офф Клубного чемпионата мира

Футболисты немецкой "Баварии" обыграли аргентинский "Бока Хуниорс" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, который проходит в США, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы С. Матч на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США) завершился со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.

В составе победителей по мячу забили английский форвард Харри Кейн (18) и французский вингер Майкл Олисе (84). Автором единственного гола "Боки" стал уругвайский нападающий Мигель Мерентьель (66).

Победа позволила "Баварии" набрать максимальные шесть очков, сохранить лидерство в группе и обеспечить себе выход в плей-офф. "Бока Хуниорс" с одним баллом занимает третью позицию.

Команда из Буэнос-Айреса отстает от португальской "Бенфики", у которой четыре очка, но сохраняет шансы на попадание в 1/8 финала. Замыкает таблицу новозеландский "Окленд Сити", не набравший ни балла и потерявший возможность выйти в плей-офф.

В другом матче дня тунисский "Эсперанс" в рамках группы D одержал победу со счетом 1:0 над американским "Лос-Анджелесом". Единственный мяч забил алжирский полузащитник Юсеф Белайли (70). Команда из США могла отыграться в компенсированное время благодаря пенальти (90+7), но тунисский вратарь Бешир Бен Саид отразил удар габонского форварда Дени Буанга.

Данный результат лишил "Лос-Анджелес" шансов на выход в плей-офф. Без набранных баллов команда замыкает таблицу.

"Эсперанс" с тремя очками идет на третьей позиции, уступая английскому "Челси" по дополнительным показателям. Команды из Туниса и Лондона в заключительном туре в очном матче оспорят путевку в плей-офф. Первое место и выход в 1/8 финала из этой группы себе обеспечил бразильский "Фламенго", который набрал максимальные шесть очков.

Напомним, Клубный чемпионат мира проходит в США. Впервые в турнире принимают участие 32 команды. В плей-офф выйдут по две сильнейшие из каждой группы.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.