Разгромом со счетом 6:0 завершился прерванный матч Клубного чемпионата мира по футболу

Футболисты португальской "Бенфики" одержали крупную победу над новозеландским "Окленд Сити" в матче Клубного чемпионата мира 2025 года, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках второго тура группы С. Матч прошел на стадионе "Эксплория" в Орландо и завершился со счетом 6:0.

Дубль с пенальти оформил аргентинский вингер Анхель Ди Мария (45+8, 90+7 минуты), с игры — люксембургский полузащитник Леандро Баррейро (76, 78). Еще по мячу забили греческий форвард Вангелис Павлидис (54) и португальский хавбек Ренату Саншеш (63).

После первого тайма матч был прерван из-за неблагоприятных погодных условий. На поле команды вернулись только спустя два часа.

Напомним, днем ранее из-за штормового предупреждения прервали и матч бразильского "Палмейраса" и египетского "Аль-Ахли". До этого по той же причине останавливали игру "Пачука" — "Ред Булл Зальцбург" и переносили начало встречи "Ульсан Хендэ" — "Мамелоди Сандаунз".

Что касается турнирных раскладов, то "Бенфика" набрала четыре очка и возглавила группу. "Окленд Сити" без баллов в активе замыкает таблицу и лишился шансов на выход в плей-офф. Также в этой группе выступают немецкая "Бавария" и аргентинский "Бока Хуниорс", которые позднее проведут очный матч второго тура.

В плей-офф выйдут по две сильнейшие команды из каждого квартета. Всего в чемпионате мира впервые принимают участие 32 клуба.

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