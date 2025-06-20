Казахстанец Азат Максум успешно прошел взвешивание перед боем с другом Хабиба Нурмагомедова

Участники турнира UFC on ABC 8, в том числе казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Азат Максум, прошли взвешивание, передает корреспондент NUR.KZ.

Шоу пройдет в субботу, 21 июня, в Баку. Это первый в истории турнир UFC в столице Азербайджана.

Максум в предварительном карде проведет поединок с россиянином Тагиром Уланбековым — 12-м номером наилегчайшего дивизиона (до 56,7 кг) и членом команды бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Казахстанец получил этот бой в мае, выйдя на замену выбывшему японцу Кедзи Хоригути.

На официальном взвешивании и Максум, и Уланбеков показали 126 фунтов (около 57,1 кг). Это допустимый перевес для поединков без титульного статуса. Таким образом, бой остался в силе.

Уложились в необходимые лимиты и другие участники турнира. Лишь поединок азербайджанца Тофика Мусаева и кыргызстанца Мыктыбека Оролбая, изначально запланированный в легком весе (до 70,3 кг), в итоге пройдет в промежуточном. Мусаев показал на весах 74 кг, Оролбай — 74,8 кг.

Возглавит турнир в Баку рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцами Джамалом Хиллом и Халилом Раунтри-младшим — четвертым и седьмым номерами дивизиона соответственно.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.