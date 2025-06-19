"Реал" упустил победу над "Аль-Хилялем" на чемпионате мира в дебютном матче Хаби Алонсо

Футболисты испанского "Реала" (Мадрид) и саудовского "Аль-Хиляля" (Эр-Рияд) не выявили победителя в очном матче Клубного чемпионата мира, передает корреспондент NUR.KZ.

Команды встретились в рамках первого тура группы Н. Матч на стадионе "Хард Рок" в Майами (штат Флорида, США) завершился вничью со счетом 1:1.

Мадридцы вышли вперед благодаря голу испанского форварда Гонсало Торреса (34 минута) после передачи бразильского вингера Родриго. Ответный мяч "Аль-Хиляля" с пенальти забил португальский полузащитник Рубен Невеш (41).

В концовке встречи уже "Реал" получил право на одиннадцатиметровый удар. Однако уругвайский полузащитник Федерико Вальверде не смог переиграть марокканского вратаря Яссина Буну.

Отметим, что вне заявки из-за болезни оказался французский нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. При этом в составе мадридцев дебютировали защитники Дин Хейсен и Трент Александер-Арнольд. Испанец и англичанин перешли в нынешнее трансферное окно из английских "Борнмута" и "Ливерпуля" соответственно.

Кроме того, матч стал дебютным в командах для новых главных тренеров — испанца Хаби Алонсо ("Реал") и итальянца Симоне Индзаги ("Аль-Хиляль").

Ничья позволила обоим клубам набрать по одному очку. Также в группе Н выступают мексиканская "Пачука" и австрийский "Ред Булл Зальцбург", которые позднее проведут очный матч первого тура.

Всего в Клубном чемпионате мира впервые участвуют 32 команды. По два сильнейших представителя каждой группы выйдут в плей-офф. Турнир в США продлится до 13 июля.

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